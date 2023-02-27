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Егорычев — о работе по профессии: «Я каждый день приходил в офис и проектировал мосты»

Андрей Егорычев рассказал о своем образовании инженера путей сообщения
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» рассказал о своем образовании инженера путей сообщения и работе по специальности.

— У тебя красный диплом по специальности «Инженер путей сообщения». Работал по профессии?

— Несколько месяцев. Сначала у нас с другом был частный заказ на проектирование опоры и купола обсерватории. Компания хотела построить вышки по всей стране, чтобы любой человек, интересующийся космосом, мог в реальном времени посмотреть на звезды.

Это вообще не наша специальность — мы все-таки больше занимались мостами и немного тоннелями. Но взялись за проект и начали изучать все с нуля. Задачи распределили по интересам: пока товарищ обзванивал людей, у которых можно было заказать материалы, я рисовал купол в 3D, а позднее он помогал с его механикой. Мы были прям фанатики своего дела — хотели выполнить задачу как можно быстрее и заработать денег, но сделать все максимально качественно.

В итоге проект реализовался в Курской области, но из-за ошибки в расчете, которую допустили не мы, купол не открывался. А переделывать не стали. Зато из нашей работы осталась спроектированная опора.

— Чем еще занимались?

— Дальше работали в небольшой компании нашего дипломного руководителя. Каждый день приходили в офис и проектировали мосты: руководитель группы давал задания, а мы их выполняли и отправляли ему. В свободное время старался проходить курсы и изучать что-то новое, чтобы продвинуться в работе. Условно, каждую задачу можно решить с помощью примитивных действий, а можно создать цикл, который бы эти действия выполнял. Мне это было интересно, поэтому старался развиваться.

— А тренировки когда?

— Вечером, 2-3 раза в неделю. Когда происходит такая смена деятельности, моментально разгружаешься.

В этом сезоне 30-летний хавбек провел за «Урал» 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
0
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