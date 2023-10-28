Полузащитник «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти мамы

У полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева скончалась мама, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в Telegram-канале.

«Страшная новость пришла сегодня для нашего полузащитника Игоря Дмитриева. Умерла его мама. Выражаем самые искренние соболезнования нашему игроку. Мы с тобой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за трагедии в семье футболист пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Динамо». Игра пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

19-летний полузащитник выступает за «Урал» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России.