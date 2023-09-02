Егорычев: «У «Ахмата» была игра рукой перед пенальти, но судья не свистнул»

Сегодня, 18:31
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).
«Не показалось ли, что «Ахмат» играл слишком жестко? Нет, была обоюдно жесткая игра. Просто нам не удалось забить. Что касается судейства, не хочется его комментировать. Единственное, что руку, которая была перед угловым, который привел к пенальти, не свистнули. Вот это неприятно», — приводит «РБ Спорт» слова Егорычева.
«Урал» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре екатеринбуржцы встретятся с «Факелом». Игра пройдет 17 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
2
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -