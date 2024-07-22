Егорычев рассказал о реакции на эмоции президента «Урала» на скамейке запасных

Сегодня, 18:12
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о своем отношении к присутствию президента клуба Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей.
«Скучаю ли по Иванову, который отсутствовал на скамейке в последних двух матчах? Григорий Викторович всегда рядом с командой, поэтому скучать не приходится. Он всегда переживает за команду. На самом деле, когда Григорий Викторович нас поддерживает — это супер-круто.
Приятно ли мне, когда он злится? Знаете, все зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнеры — бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать. Удается ли мне абстрагироваться? Да», — цитирует Егорычева «Спорт день за днем».
По итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб покинул РПЛ впервые за 11 лет. В первых 2-х турах первой лиги сезона-2024/25 «Урал» одержал 2 победы и с 6 очками находится на 2-м месте в таблице.