Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:12

Егорычев рассказал о реакции на эмоции президента «Урала» на скамейке запасных

Telegram Дзен

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о своем отношении к присутствию президента клуба Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей.

«Скучаю ли по Иванову, который отсутствовал на скамейке в последних двух матчах? Григорий Викторович всегда рядом с командой, поэтому скучать не приходится. Он всегда переживает за команду. На самом деле, когда Григорий Викторович нас поддерживает — это супер-круто.

Приятно ли мне, когда он злится? Знаете, все зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнеры — бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать. Удается ли мне абстрагироваться? Да», — цитирует Егорычева «Спорт день за днем».

По итогам сезона-2023/24 екатеринбургский клуб покинул РПЛ впервые за 11 лет. В первых 2-х турах первой лиги сезона-2024/25 «Урал» одержал 2 победы и с 6 очками находится на 2-м месте в таблице.

Андрей Егорычев
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
1
0
Читайте также
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Садыгов — о «Зените»: «Мы точно победим один раз. Это факт»

Агент Гранха: «Жду, что Роналдо забьет 15 мячей в новом сезоне»