Полузащитник «Урала» Егорычев рассказал, как прожить на 25 тысяч рублей в месяц

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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев объяснил «СЭ» свои слова о том, как прожить на 25 тысяч рублей в месяц. В конце февраля в интервью «СЭ» футболист признался, что легко бы мог прожить на эту сумму.
— В интервью вы говорили, что можете прожить на 25 тысяч рублей, можете объяснить?
— Если вы живете на базе, там трехразовое питание. Плюс у меня не было детей. Нормально справлялся. Вопрос в том, чтобы прожить, если надо, какое-то время без комфорта.
— А если вне базы?
— Квартиру будете снимать за 20 тысяч, 30, 40.
— Сколько тогда нужно будет, чтобы прожить в Екатеринбурге?
— Не знаю, у всех по-разному. Это же зависит от того, сколько вы тратите и на что.
— А вы много тратите?
— Не буду отвечать на этот вопрос, не знаю, что сказать.
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