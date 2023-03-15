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Сегодня, 11:11

Полузащитник «Урала» Егорычев рассказал, как прожить на 25 тысяч рублей в месяц

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев объяснил «СЭ» свои слова о том, как прожить на 25 тысяч рублей в месяц. В конце февраля в интервью «СЭ» футболист признался, что легко бы мог прожить на эту сумму.

— В интервью вы говорили, что можете прожить на 25 тысяч рублей, можете объяснить?

— Если вы живете на базе, там трехразовое питание. Плюс у меня не было детей. Нормально справлялся. Вопрос в том, чтобы прожить, если надо, какое-то время без комфорта.

— А если вне базы?

— Квартиру будете снимать за 20 тысяч, 30, 40.

— Сколько тогда нужно будет, чтобы прожить в Екатеринбурге?

— Не знаю, у всех по-разному. Это же зависит от того, сколько вы тратите и на что.

— А вы много тратите?

— Не буду отвечать на этот вопрос, не знаю, что сказать.

Ранее Егорычев рассказал, как относится к эмоциональности президента «Урала» Григория Иванова.

Андрей Егорычев
Футбол
ФК Урал
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