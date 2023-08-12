Егорычев — о поведении игроков «Спартака»: «Все равно на эти провокации»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» высказался о поведении игроков «Спартака» перед вторым голом, а также выразил сомнение в правильности засчитанного гола нападающего Александра Соболева.

«Не обращал внимание на жесты игроков «Спартака». Мне все равно на них и эти провокации. Важно контролировать свои эмоции. Обиднее было пропустить второй мяч. У Соболева не получился удар, помог рикошет и мяч пошел в противоход Помазуну. Показалось, что еще был фол на Бегиче, который не поставили перед вторым голом. Неприятно такое получать, мы имели моменты выйти вперед раньше. Но команда не была намерена проигрывать», — сказал Егорычев «СЭ».

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.