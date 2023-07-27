Фаниль Сунгатулин: «Хотел бы вернуться в «Спартак», но нет прямо такой цели»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин заявил, что хотел бы вернуться в стан «Спартака», но это не является его первостепенной целью.

«Хотел бы вернуться в «Спартак»? Да, но уж прямо такой цели нет. Если получится, то будет классно. Для начала нужно в «Урале» стать основным и стабильно показывать хорошую игру. У «Спартака» в центре много людей, там есть кому играть. Я сейчас даже не думаю об этом», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

21-летний хавбек в прошлом сезоне провел за «Урал» 34 матча и забил 1 гол. Его контракт истекает летом 2025 года.