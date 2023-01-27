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Сиссе о матче с ЦСКА в минус 10: «Морозы — единственный минус России, в остальном она идеальна»

Полузащитник «Урала» Сиссе заявил, что единственный минус России — морозы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал, как относится к екатеринбургским морозам.

«По правде говоря, в Екатеринбурге действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Также он высказался о матче против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Кубке России при температуре минус 10.

«Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы — это единственный минус России, в остальном она идеальна», — заявил Сиссе.

28-летний игрок выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету полузащитника в текущем сезоне ни одного результативного действия в 13 матчах во всех турнирах.

Источник: Metaratings

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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П1

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25%

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П2

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ТБ 23.5

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Ибраима Сиссоко
РПЛ
ФК Урал
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