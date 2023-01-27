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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал, как относится к екатеринбургским морозам.
«По правде говоря, в Екатеринбурге действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.
Также он высказался о матче против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Кубке России при температуре минус 10.
«Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы — это единственный минус России, в остальном она идеальна», — заявил Сиссе.
28-летний игрок выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету полузащитника в текущем сезоне ни одного результативного действия в 13 матчах во всех турнирах.
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Основные источники исследования