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Игрок «Урала» Сиссе: «Между Гвинеей и Россией всегда были хорошие отношения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о выступлении за сборную Гвинеи.

«Тренеры из Гвинеи поддерживают тесный контакт с гвинейцами по всему миру. Для меня было мечтой играть за Гвинею, поэтому выбор был не очень сложным. Вся моя семья родом из Гвинеи, так что это особая гордость для всей нашей семьи. Честно говоря, я люблю Гвинею, поэтому для меня нет никаких проблем. Когда я приехал, мне сразу понравилась страна. Но с Бельгией у Гвинеи нет ничего общего», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Также полузащитник высказался о добрых взаимоотношениях Гвинеи и России.

«Между Гвинеей и Россией никогда не было проблем, отношения между странами всегда были хорошими. В Бельгии все по-другому, там у людей есть свое мнение на все происходящее в России сейчас», — сказал Сиссе.

28-летний Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

За сборную Гвинеи полузащитник сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

Источник: Metaratings

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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