Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил уровень чемпионатов России, Англии и Бельгии

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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил уровень чемпионата России с АПЛ и нашел сходство между российским первенством и чемпионатом Бельгии.
«По сравнению с Англией, да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ — лучшая лига в мире. Но с бельгийским чемпионатом российская лиги не только идет на равных, но и практически превосходит его», — заявил Сиссе Metaratings.ru .
Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года, хавбек подписал соглашение с екатеринбургским клубом на правах свободного агента. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.
В Бельгии Сиссе выступал за «Стандарт», воспитанником которого является, за «Мехелен» и «Сере». В АПЛ полузащитник выступал за «Фулхэм» с 2017 по 2020 год.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования