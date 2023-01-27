Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил уровень чемпионатов России, Англии и Бельгии

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил уровень чемпионата России с АПЛ и нашел сходство между российским первенством и чемпионатом Бельгии.

«По сравнению с Англией, да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ — лучшая лига в мире. Но с бельгийским чемпионатом российская лиги не только идет на равных, но и практически превосходит его», — заявил Сиссе Metaratings.ru .

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года, хавбек подписал соглашение с екатеринбургским клубом на правах свободного агента. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

В Бельгии Сиссе выступал за «Стандарт», воспитанником которого является, за «Мехелен» и «Сере». В АПЛ полузащитник выступал за «Фулхэм» с 2017 по 2020 год.