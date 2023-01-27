Сиссе: «В «Фулхэме» при Йокановиче я получал мало времени на поле, но мы хорошо ладили»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о работе с тренером Славишей Йокановичем в «Фулхэме».

«Трудно найти футбол на планете лучше, чем в Англии. К сожалению, я получал мало времени на поле. Я не мог объяснить, почему так получилось. Тренер (Славиша Йоканович) так и не поговорил со мной, поэтому у меня нет никаких объяснений от него. Часто мне поступали предложения из других клубов, но не удавалось договориться. Мы с Йокановичем не поддерживали связь с того момента, как наши пути разошлись. Но при этом мы хорошо ладили. Я с нетерпением жду новой встречи с ним!» – приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе выступал за «Фулхэм» с 2017 по 2020 годы, провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Йоканович работал в английской команде с 2015 по 2018 годы. С июня 2022 года сербский специалист возглавляет московское «Динамо».