Сиссе: «В «Фулхэме» при Йокановиче я получал мало времени на поле, но мы хорошо ладили»

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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о работе с тренером Славишей Йокановичем в «Фулхэме».
«Трудно найти футбол на планете лучше, чем в Англии. К сожалению, я получал мало времени на поле. Я не мог объяснить, почему так получилось. Тренер (Славиша Йоканович) так и не поговорил со мной, поэтому у меня нет никаких объяснений от него. Часто мне поступали предложения из других клубов, но не удавалось договориться. Мы с Йокановичем не поддерживали связь с того момента, как наши пути разошлись. Но при этом мы хорошо ладили. Я с нетерпением жду новой встречи с ним!» – приводит слова Сиссе Metaratings.ru.
Сиссе выступал за «Фулхэм» с 2017 по 2020 годы, провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Йоканович работал в английской команде с 2015 по 2018 годы. С июня 2022 года сербский специалист возглавляет московское «Динамо».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования