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Игрок «Урала» Сиссе: «Для нас Наби Кейта как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о фигуре игрока сборной Гвинеи Наби Кейта и сравнил его с Дидье Дрогба.

«Наби Кейта самый важный футболист в Гвинее? Да, конечно. После всех побед, которые он завоевал с «Ливерпулем», он является самым важным игроком Гвинеи. Для нас он, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: Metaratings

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити 0
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1-й тайм

П1

29%

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25%

2.08

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23%

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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Наби Кейта
Сборная Гвинеи по футболу
0
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