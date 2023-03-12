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Сегодня, 13:48

Мишкич — о серии «Урала» без поражений: «Многое изменилось с приходом Гончаренко»

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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич прокомментировал беспроигрышную серию его команды.

«Мы хорошо работаем и каждый день хотим играть в качественный футбол. Принимаем нестандартные решения и забиваем голы из невыгодных позиций. Слава Богу, у нас такая серия из 15 игр. Это отличный результат!

Эффект Гончаренко? Да, многое изменилось с его приходом, но это секрет нашей раздевалки, который я раскрыть не могу, ха-ха. Мы плохо начали сезон, но хорошо, что все исправили и ситуация сейчас нормализовалась. Будем продолжать в том же духе и двигаться дальше", — цитирует Мишкича Sport24.

45-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под его руководством екатеринбуржцы в последний раз уступили в матче против «Ахмата» (1:2) в 10-м туре РПЛ, который проходил в сентябре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-mishkich-v-urale-mnogoye-izmenilos-s-prikhodom-goncharenko-khotim-igrat-v-kachestvennyy-futbol
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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