Полузащитник «Урала» Мишкич успешно перенес операцию после перелома лицевой кости

10 ноября, 08:33
Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно перенес операцию после тяжелой травмы головы, полученной в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2), сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
В конце первого тайма 29-летний хорват получил сотрясение головного мозга и перелом лицевой кости.
Мишкичу сделали операцию в Хорватии в среду, 9 ноября. Ожидается, что футболист будет восстанавливаться от травмы от полутора до двух месяцев и приступит к тренировкам на зимних сборах.
В сезоне-2022/23 Мишкич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Урал» во всех турнирах.
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Основные источники исследования