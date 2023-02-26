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Сегодня, 20:12

Полузащитник «Урала» Ранджелович рассказал, как Красич отзывается о своей карьере в ЦСКА

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович рассказал об общении с бывшим сербским игроком ЦСКА Милошем Красичем.

«Как доволен был тем временем! И помню такие слова: «Если бы мог повернуть время вспять, никогда не уехал бы из Москвы». Очень советовал приехать в столицу — я побывал дважды, и мне понравилось, хотя Екатеринбург нравится не меньше.

А с Красичем мы, можно сказать, друзья. Как и с нынешними сербами из ЦСКА Зделаром и Гайичем», — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Красич играл за армейцев с 2004 по 2010 год. Также он выступал в составе «Ювентуса», «Фенербахче», «Бастии» и «Лехии Гданьск».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-govoril-mogby-povernut-vremya-vspyat-nikogda-ne-uyekhalby-iz-moskvy-randzhelovich-iz-urala-o-krasiche-v-tsska
Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
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