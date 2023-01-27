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Сегодня, 19:09

Полузащитник «Урала» Сиссе рассказал о матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в АПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о своем выступлении за «Фулхэм».

— В «Фулхэме» вы играли против «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Тоттенхэма». Самые трудные матчи в карьере?

— Да, безусловно. Когда вы играете против лучших команд в мире, это невероятные ощущения. Эти игры полны интенсивности, и в них участвовало много великих игроков, — приводит Metaratings.ru слова Сиссе.

— После Йокановича в «Фулхэм» пришел Клаудио Раньери. Какой главный совет он вам дал, когда вы работали с ним в «Фулхэме»?

— Я не слишком много с ним разговаривал персонально. Но, когда он приехал в клуб, он дал понять, что рассчитывает на меня. Я смог сыграть против «МЮ» и «Арсенала» благодаря его веры в меня. Жаль, что Клаудио Раньери ушел в тот период.

28-летний гвинеец выступает за команду из Екатеринбурга с сентября 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За «Фулхэм» Сиссе выступал с 2017 по 2020 годы, сыграв 13 матчей и не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-urala-sisse-rasskazal-o-matchakh-protiv-myu-i-arsenala-v-apl-223102/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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