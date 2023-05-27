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Сегодня, 16:44

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Нет мечты вернуться в «Спартак», но если так сложится, то почему нет?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин допустил, что в будущем может вернуться в «Спартак».

— Что думаете о том, что «Спартак-2», возможно, не возродят?

— Для меня это пройденный этап. Даже если «Спартак» возобновит этот проект, я не уверен, что эта команда выйдет в ФНЛ. Они начнут со второй лиги. Для ребят это будет лучше, чем молодежка. Сейчас молодежная лига не такая сильная. Но «Спартаку» виднее.

— Есть ли мечта вернуться в «Спартак»?

— Такой мечты нет. Но если так сложится, то почему бы нет?

Сунгатулин — воспитанник «Спартака». В июле 2022 года «Урал» арендовал хавбека у красно-белых, в феврале 2023 года клуб из Екатеринбурга выкупил футболиста.

На счету 21-летнего Сунгатулина 1 гол в 32 матчах за «Урал».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Фаниль Сунгатулин
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