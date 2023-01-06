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Сегодня, 17:17

Полузащитник «Урала» Влут назвал самых известных нидерландцев в истории российского футбола

Виталий Косик
Корреспондент
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Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут перечислил самых известных соотечественников в истории российского футбола.

«Кто самый популярный нидерландец в России? Может быть, Квинси Промес. Ах да! Дик Адвокат! Знаю ли я Хиддинка? Да, да, точно! Он же был тренером сборной России! Я знаю их лично. С Гусом я познакомился, когда был в ПСВ в основном составе, а с Диком встретился на своей первой тренировке, когда мне было 16-17 лет, и в то время он был там тренером. И после этого я какое-то время играл против него, но уже не помню, в какой команде. Он очень опытный и много знает о футболе. Когда он говорит, ты слушаешь и пытаешься сохранить это для своих воспоминаний», — приводит слова Влута пресс-служба «Урала».

Квинси Промес выступает за «Спартак», за все время он принял участие в 200 матчах за красно-белых, забил 98 голов и отдал 48 результативных передач.

Дик Адвокат руководил сборной России с 2010 по 2012 год. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2012.

Гус Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Вместе с ним национальная команда заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/raj-vlut-samoe-glavnoe-oshhushhat-v-sebe-uverennost-derzhat-vsyo-v-svoih-rukah-i-pod-kontrolem
Квинси Промес
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Урал
Гус Хиддинк
Дик Адвокат
Рай Влут
Чемпионат Европы по футболу
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