Полузащитник «Урала» Железнов считает Иванова хорошим президентом по меркам РЛП

Сегодня, 11:32
Полузащитник «Урала» Юрий Железнов рассказал, как ведет себя с командой президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
— Викторович — вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.
— Никогда в баню не звал с собой?
— Неа, не было такого.
— Он на каждой тренировке «Урала» присутствует?
— Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.
— Он может «напихать» кому-то из футболистов?
— Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда все по делу, — цитирует Железнова «РБ Спорт».
После двух туров РПЛ «Урал» набрал 4 очка и расположился на 7-й строчке. 5 августа клуб встретистя с «Оренбургом» в пятом туре чемпионата России.