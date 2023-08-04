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Сегодня, 11:32

Полузащитник «Урала» Железнов считает Иванова хорошим президентом по меркам РЛП

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Юрий Железнов рассказал, как ведет себя с командой президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

— Викторович — вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.

— Никогда в баню не звал с собой?

— Неа, не было такого.

— Он на каждой тренировке «Урала» присутствует?

— Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.

— Он может «напихать» кому-то из футболистов?

— Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда все по делу, — цитирует Железнова «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Урал» набрал 4 очка и расположился на 7-й строчке. 5 августа клуб встретистя с «Оренбургом» в пятом туре чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-urala-zheleznov-po-merkam-rpl-ivanov-krutoj-prezident/
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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