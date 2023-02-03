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Сегодня, 09:00

«Зениту» поступали предложения по Венделу, но игрок решил остаться

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Вендел.
Фото Global Look Press
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Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе бразильца из российского клуба.

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться. «Фламенго» — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», — сказал Барбьери.

Ранее бразильский журналист Габриэль Рейс писал, что Вендел может стать игроком «Лиона», а также то, что игроком заинтересован ряд европейских клубов. Сам 25-летний бразилец желает вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

В этом сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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