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Сегодня, 14:36

Виктор Са: «Не знаю, почему «Краснодар» долго не мог победить «Зенит»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос о том, почему его команда шесть лет не могла обыграть «Зенит» на своем поле.

«Не знаю, почему долго не было победы. Перед игрой я поговорил с нашими ребятами из Латинской Америки, это нужно было изменить. Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на своем поле», — приводит «РБ Спорт» слова Са.

В субботу, 28 сентября, «Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Быки» впервые за шесть лет победили сине-бело-голубых в матче чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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