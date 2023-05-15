Квеквескири после победы над «Пари НН»: «Великолепные эмоции от игры»

15 мая, 12:33
Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в 27-м туре РПЛ.
— Великолепные эмоции от игры, — цитирует Квеквескири «РБ Спорт». — Не знаю, с чем связан такой результат. Главное, мы выиграли, это самое важное. Остальное — без разницы.
— Поменялось ли настроение в команде с приходом Евсеева?
— Пока тяжело что-то изменить. Настроение, как вы видите, поменялось.
— Что думаете по поводу ухода Пятибратова?
— Это не ко мне вопросы. Что касается внутренней кухни, я не буду об этом говорить. Юрану привет.
«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем туре воронежцы сыграют в гостях против «Локомотива», встреча состоится 20 мая.