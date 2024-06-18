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Сегодня, 13:00

Юсупов о возможном переходе в «Химки»: «Ничего не знаю об этом»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Артур Юсупов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

31 мая Юсупов покинул «Сочи», об этом объявила пресс-служба клуба. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 34-летний игрок может оказаться в «Химках».

«Для кого прохожу медосмотр? Секрет. Переход в «Химки»? Посмотрим. Пока ничего не знаю об этом», — сказал Юсупов «СЭ».

Юсупов выступал за «Сочи» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Всего 34-летний футболист провел за южан 115 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.

Артур Юсупов
РПЛ
ФК Сочи
ФК Химки
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