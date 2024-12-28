Полузащитник «Зенита» Ахметов назвал причины критики в адрес петербургского клуба

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к критике в адрес российских футболистов и петербургского клуба.

«Понятно, что вокруг чемпионов бывает много хейта. Люди хотят что-либо поменять в чемпионате, хотят, чтобы кто-то другой выиграл. Из-за этого любую неудачу остро и негативно воспринимают. Это нормально. Касаемо игроков, я думаю, российских футболистов любого клуба хейтят. Просто «Зенит» больше на виду, больше внимания к нему. Здесь конкуренция больше, уровень игроков выше», — сказал Ахметов Legalbet.

«Зенит» после 18-и туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.