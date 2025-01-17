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Сегодня, 19:40

Ерохин — о функциональном тесте на сборах в Катаре: «Изначально понимал, что будет непросто»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие впечатления у него остались от нового функционального тестирования, которое сине-бело-голубые прошли на сборах в Дохе.

«Мы знали, что будет это тестирование на сборе, но то, что раньше на сборах мы такого тестирования не делали — это правда. Это очень интересно — узнать свои показатели — и полезно тренерскому штабу для подготовки к беговой работе команды, чтобы распределить игроков по группам, чтобы посмотреть, кто в каком состоянии находится. Он чем-то похож на тест йо-йо, только здесь немного другая дистанция, другие отрезки. Лично я до этого много раз бегал такой тест и изначально понимал, что будет непросто (улыбается)», — приводит пресс-служба питерской команды слова Ерохина.

В пятницу на утреннем занятии в столице Катара игроки «Зенита» выполняли беговую работу с маской, специальным рюкзаком, пульсометром и трекером. Отмечалось, что данный тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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