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Ерохин: «Сантос знает основные фразы на русском. Будет совершенствоваться»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал получение защитником петербургской команды Дугласом Сантосом российского гражданства.

— Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

— Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

— Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

— Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться, — сказал Ерохин «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет.

В среду, 6 ноября, пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Александр Ерохин
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
ФК Зенит

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