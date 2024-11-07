Ерохин: «Сантос знает основные фразы на русском. Будет совершенствоваться»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал получение защитником петербургской команды Дугласом Сантосом российского гражданства.

— Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

— Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

— Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

— Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться, — сказал Ерохин «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет.

В среду, 6 ноября, пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.