Ерохин: «Семак говорил, что нужно максимально сконцентрированно подойти к матчу с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о настрое команды на матч 25-го тура РПЛ с «Химками» на фоне последних новостей вокруг подмосковного клуба.

— Мы стараемся, конечно же, обращать внимание на себя и на свою игру. И Сергей Богданович в раздевалке акцентировал на этом внимание. Говорил, что, конечно, нужно максимально сконцентрированно подойти к этому матчу. Мы провели две неплохие игры — в выходные с «Краснодаром» и сегодня с «Ростовом», но следующий матч, как говорится, самый важный. Будем готовиться. Не так много дней на подготовку.

«Зенит» примет на своем поле «Химки» в воскресенье, 20 апреля.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые с 50 очками занимают второе место в турнирной таблице. У красно-черных 23 балла и 12-я строчка.