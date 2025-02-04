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Сегодня, 22:09

Ерохин — о победе над ЦСКА: «Все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил результат матча против ЦСКА в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:2, пенальти — 4:1).

— Насколько это была важная игра?

— Результат в любом случае дает положительные эмоции, победные. Для болельщиков это была интересная игра. Серия пенальти, гол на последних минутах. Будем с положительным настроением продолжать готовиться.

— Для Соболева этот гол вдвойне важен?

— Думаю, что видно по товарищеским матчам, что он чувствует больше уверенности. Уверен, что он во второй части сезона проявит себя.

— Что-то сказали ему? Поздравили?

— Как он и говорил на прошлых сборах: «Голы на сборах ничего не значат. Главное забивать в чемпионате». Поздравили. Но в целом в плане подготовки пытались выполнить установки тренерского штаба.

— Для вас имеет значение результат товарищеского турнира?

— В спорте в целом все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире. В любом случае есть спортивный азарт и интерес. Сегодня это было.

— Как встретили Энрике?

— Встретили его хорошо. Думаю, он еще осваивается. Много ребят португалоговорящих, с кем он общается ближе. Мы стараемся, чтобы он быстрее освоился, увереннее чувствовал себя, брал игру на себя и демонстрировал ту игру, которую от него ждут. Чувствуется его класс? Да, это качественный игрок, который нас усилит и поможет во второй части сезона. Проставлялся ли на командном ужине? У нас есть традиция — коридор. Через него он прошел. Сейчас полноправный член нашей команды.

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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