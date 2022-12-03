Сутормин — о ситуации с Чистяковым: «Мы поддержали Диму. Понимаем, что ошибки могут быть у каждого»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым.

— Как ты отнесся к ситуации с Чистяковым?

— Мы поддержали Диму. Понимаем, что ошибки могут быть у каждого, и даже еще грубее. Он ошибся, после этого три матча провел хорошо, все им довольны. Ошибки есть и будут всегда.

— Как в команде восприняли слова Медведева о том, что он выведен из основного состава?

— У нас был выходной, потом мы собрались, а Дима был уже на базе, так что все поняли, что он тренируется с нами. Особо никто не предавал столько внимания. Дима сказал большое спасибо за поддержку, мы ему ее выразили. Уже забыли и двигаемся дальше. Немного раздули эту историю.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

После этой ситуации генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.