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Сегодня, 21:41

Мостовой — о ничьей с «Факелом»: «Случай, по-другому не могу назвать»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Факела» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

— Что не получилось сегодня в этой игре?

— Не получилось забить второй, не получилось, к сожалению, не пропустить.

— Вы сильно расстроены этому результату? Были близки к победе.

— Нет, не расстроены. Что за вопросы?

— Во втором тайме команда немного играла с акцентом на оборону. Может быть, стоило больше контролировать мяч, не отдавать инициативу «Факелу»?

— Да не сказал бы, что прям сильно перестроились от обороны. Просто «Факел» большими силами пошел в атаку, появилось больше зон. У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победы. Но, к сожалению, произошел такой случай. По-другому не могу назвать, — сказал Мостовой.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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