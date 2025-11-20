Видео
Сегодня, 15:25

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил премию «Джентльмен года»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года», сообщила газета «Комсомольская правда».

Тройку претендентов выбрали болельщики. На награду также претендовали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. Мостовой набрал 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.

Премию «Джентльмен года» проводят с 1994 года. Она носит имя легендарного Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Источник: «Комсомольская правда»
18

  • merniloskut

    Это бамжовые парики...(((

    20.11.2025

  • Gordon

    Это тот, которого за оскорбление штрафовали? Истинный джентльмен:))))))) Вот чего у нашего футбола не отнять - так это возможности посмеяться:)

    20.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну премия давно уже вызывает сомнения в своей адеватности. Дзюба её получал, костолом Фернандес, орущий на всех подряд благом матом Конифей ) Впрочем, чего от Комсомолки-то ждать.

    20.11.2025

  • инок

    Мостового признают джентльменом года. Просто какая-то клоунада.(

    20.11.2025

  • моро

    хоть мостовой все и правильно сказал, но соглашусь - объективно эото косяк, за который премию года ему давать не должны были

    20.11.2025

  • моро

    ты-то точно имеешь

    20.11.2025

  • Врн36

    Вот это и есть весь наш российский футбол. О чем здесь дальше говорить?

    20.11.2025

  • инок

    Такие вот сегодня джентльмены из любой команды. Какой футбол - такие и джентльмены.

    20.11.2025

  • Serg D

    Ну как же в 100 сезон бомжей оставить без наград))?! А что кого-то оскорблял, так Настасья Тимофеевна: «Андрюшенька, где же двадцать пять рублей?». На это Нюнин отвечает: «Ну стоит ли говорить о таких пустяках? Велика важность! Тут все радуются, а вы черт знает о чём…»

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    в нашем честном футболе возможно и не такое. скоро Семака качком года мы все честно признаем.

    20.11.2025

  • alexb2025personal

    Эх, нет у нас Винисиуса. А ведь когда-то Спартак Балотелли рассматривал. Вот был бы джентельмен на все времена. Почему Промесу-то не дали?

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    как голосуют болельщики мы можем увидеть на примере ботофермы вадиков

    20.11.2025

  • manul75

    какой из Мостового Джентельмен года? его же комитет по этике штрафовал в этом году за оскорбление ФК Спартак.... опять газпром включил админ ресурс?

    20.11.2025

  • ankarzanov

    Противно даже читать,а те кто присвоил этому мерзкому бомжу эту премию,явно не имеют представление о ПОРЯДОЧНОСТИ.

    20.11.2025

  • shpasic

    предыдущие "джентельмены": Джикия, Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба, Халк, Глушаков. странно, что Смолов и Кокорин ещё не "джентельмены".

    20.11.2025

  • Skorz.

    Все три кандидата , на Джентельмен Года .....лучше воздержусь . К примеру Агкацев , только к примеру . В чем его джентельменство ?

    20.11.2025

  • Diman_madridista

    А его тезка заслужил премию "Фрик года". Предпочитает получить в ящиках с шотландскими или ирландскими этикетками. Ну бурбон тоже сойдет

    20.11.2025

  • Mr T

    Как такое возможно в нашем честном футболе!?

    20.11.2025

