Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил премию «Джентльмен года»

Сегодня, 15:25
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года», сообщила газета «Комсомольская правда».
Тройку претендентов выбрали болельщики. На награду также претендовали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. Мостовой набрал 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.
28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.
Премию «Джентльмен года» проводят с 1994 года. Она носит имя легендарного Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
merniloskut
Это бамжовые парики...(((
20.11.2025
Gordon
Это тот, которого за оскорбление штрафовали? Истинный джентльмен:))))))) Вот чего у нашего футбола не отнять - так это возможности посмеяться:)
20.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну премия давно уже вызывает сомнения в своей адеватности. Дзюба её получал, костолом Фернандес, орущий на всех подряд благом матом Конифей ) Впрочем, чего от Комсомолки-то ждать.
20.11.2025
инок
Мостового признают джентльменом года. Просто какая-то клоунада.(
20.11.2025
моро
хоть мостовой все и правильно сказал, но соглашусь - объективно эото косяк, за который премию года ему давать не должны были
20.11.2025
моро
ты-то точно имеешь
20.11.2025
Врн36
Вот это и есть весь наш российский футбол. О чем здесь дальше говорить?
20.11.2025
инок
Такие вот сегодня джентльмены из любой команды. Какой футбол - такие и джентльмены.
20.11.2025
Serg D
Ну как же в 100 сезон бомжей оставить без наград))?! А что кого-то оскорблял, так Настасья Тимофеевна: «Андрюшенька, где же двадцать пять рублей?». На это Нюнин отвечает: «Ну стоит ли говорить о таких пустяках? Велика важность! Тут все радуются, а вы черт знает о чём…»
20.11.2025
А где Субулька?
в нашем честном футболе возможно и не такое. скоро Семака качком года мы все честно признаем.
20.11.2025
alexb2025personal
Эх, нет у нас Винисиуса. А ведь когда-то Спартак Балотелли рассматривал. Вот был бы джентельмен на все времена. Почему Промесу-то не дали?
20.11.2025
А где Субулька?
как голосуют болельщики мы можем увидеть на примере ботофермы вадиков
20.11.2025
manul75
какой из Мостового Джентельмен года? его же комитет по этике штрафовал в этом году за оскорбление ФК Спартак.... опять газпром включил админ ресурс?
20.11.2025
ankarzanov
Противно даже читать,а те кто присвоил этому мерзкому бомжу эту премию,явно не имеют представление о ПОРЯДОЧНОСТИ.
20.11.2025
shpasic
предыдущие "джентельмены": Джикия, Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба, Халк, Глушаков. странно, что Смолов и Кокорин ещё не "джентельмены".
20.11.2025
Skorz.
Все три кандидата , на Джентельмен Года .....лучше воздержусь . К примеру Агкацев , только к примеру . В чем его джентельменство ?
20.11.2025
Diman_madridista
А его тезка заслужил премию "Фрик года". Предпочитает получить в ящиках с шотландскими или ирландскими этикетками. Ну бурбон тоже сойдет
20.11.2025
Mr T
Как такое возможно в нашем честном футболе!?
20.11.2025