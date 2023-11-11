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Сегодня, 23:02

Мостовой: «В первом тайме не особо интересная игра была, но во втором все поменялось»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— В первом тайме осторожничали. Это задача тренера была или вы как-то внутренне чувствовали, что не надо лишний раз дергаться и ошибаться?

— Очень важная игра за первое место. Обе команды не рисковали. Ну я не засыпал, конечно, на скамейке, но не особо интересная игра была. Но это было ожидаемо, что никто не будет сильно рисковать. Но вот во втором тайме все поменялось.

— Если бы «Краснодар» не забил, то игра продолжалась бы как в первом тайме?

— Думаю, да. Замен бы не делали. Не то, чтобы докатывали... Но без риска было бы.

— Суперэмоциональная концовка была. Даже Семак выбегал с мячом, подгонял. Как это все на поле чувствуется, когда последние 5-6 минут осталось и вы понимаете, что вот оно близко?

— Это самые кайфовые эмоции. Когда ты понимаешь, что можешь дожать соперника... И все получается. Когда полный стадион пришел. Вся атмосфера борьбы за первое место. Конечно, это суперэмоции... Не только для футболистов, но и для болельщиков.

— Ваш эпизод в конце с попаданием в каркас ворот...

— Не повезло. Не загонялся, конечно. Но очень сильно расстроился. Пару сантиметров и гол... Победа была бы. Значит, не суждено пока.

— Многие говорили, что этот матч станет определяющим. Чувствовалось ли это в команде? И можно ли в этом ключе рассуждать, когда только 15-й тур?

— Думаю, нет. Если бы мы проиграли, то ничего бы точно не изменилось. У нас огромный опыт. Если бы мы выиграли, то мы бы психологически были сильнее, чем «Краснодар».

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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