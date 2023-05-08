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Сегодня, 12:30

Андрей Мостовой — о чемпионстве: «Наконец-то «Спартак» приехал к нам весной. Все идеально сложилось»

Гоша Чернов
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

— Рад, что оформили чемпионство именно со «Спартаком»?

— Да, конечно! Мы в субботу всем составом болели за «Факел» в матче с «Ростовом».

— У кого собрались?

— Нет, мы все находились у себя дома, но в нашем командном чате в соцсетях активно обсуждали ход игры. Смотрели матч все! Круто, что все получилось так. Еще и впервые за эти годы наконец-то «Спартак» играл в Санкт-Петербурге весной, да еще и в одном из последних туров. В прошлом сезоне мы же тоже могли провести золотой матч со «Спартаком», только в гостях, но гарантировали себе чемпионство за пару туров до встречи с ним. А в этот раз все идеально сложилось. Классно!

Клаудиньо и&nbsp;Андрей Мостовой празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. Андрей Мостовой: «Рад, что оформили золото со «Спартаком». В субботу всем составом болели за «Факел»
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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