Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Что произошло в первые десять минут?

— Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же. Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.

— С какой установкой выходил на второй тайм?

— Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался, как мог.

— У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?

— Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.

— Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?

— Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать — для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.