Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»

Сегодня, 19:25
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).
— Что произошло в первые десять минут?
— Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же. Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.
— С какой установкой выходил на второй тайм?
— Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался, как мог.
— У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?
— Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.
— Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?
— Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать — для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.
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