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Сегодня, 18:46

Мостовой — о матче с «Ростовом»: «Подвел команду, на последних минутах заработал пенальти в наши ворота»

Мостовой заявил, что подвел «Зенит» в матче с «Ростовом»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Понятно, что впечатления негативные. На последних минутах я заработал пенальти в наши ворота, подвел команду. Давно такого не было: после игры заходишь в телефон и много чего о себе узнаешь. Это тоже опыт, пенальти я привез впервые. А тут еще игра была суперсложная, во втором тайме — не футбол, а битва какая-то. Обидно: долгий перелет, жара, и на последней минуте так ошибиться. Хочу извиниться перед командой и болельщиками за это», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

«Зенит» в двух турах РПЛ набрал 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет дома 6 августа против «Динамо».

Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Ростов
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