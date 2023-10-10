Мостовой о восстановлении после травмы: «Со среды начинаю работать в общей группе»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Это был тяжелый жизненный период, первый раз была такая длительная травма, потом восстановление. Сейчас уже все хорошо, тренируюсь, может быть, был готов и к поездке в Сочи, но вместе с тренерским штабом и врачами решили, что лучше остаться и не рисковать. Со среды начинаю работать в общей группе и в Казахстан, на игру с «Кайратом», думаю, тоже поеду», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.