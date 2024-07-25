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Сегодня, 20:05

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, как отдохнул в межсезонье

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Бразильский полузащитник «Зенита» Артур рассказал, как ему удалось отдохнуть и восстановиться за время короткого межсезонья.

«Действительно, пауза была не очень большой, еще и у игроков, которые живут в Бразилии, – порой по нескольку дней уходит на дорогу. Например, я живу не в столичных городах, не в Сан-Паулу, не в Рио, а чуть подальше, поэтому у меня дорога съедает определенное время. Но мне вполне хватило тех дней, которые были, чтобы по максимуму насладиться временем с семьей, родными, друзьями, как-то «зарядить батарейки». Чувствую, что мне это удалось.

И сейчас, с возвращением в уже ставший привычным Петербург, я обживаюсь, знакомлюсь с городом и, конечно же, настраиваюсь. Стараюсь максимально сконцентрироваться на предстоящем сезоне. Очень хочется ударно и качественно провести все то время, что у нас впереди до зимней паузы. А уже потом снова за наполнением внутренней энергией – к родным в Бразилию», – цитирует Артура «РБ Спорт».

Футболист перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе этого года за 15 млн евро. В составе питерской команды Артур на данный момент провел 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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