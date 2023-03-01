Вильмар Барриос: «В России нет откровенно слабых команд, это сложная лига»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» оценил уровень футболистов РПЛ.

— Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран сказал, что красно-белым для конкуренции с «Зенитом» нужны новички уровня Барриоса и Вендела. Согласен с этим? Состав «Спартака» слабее?

— Согласиться с этими словами означало бы проявить неуважение к сопернику. Я не хочу позволять себе такого. Мне кажется, что у «Спартака» крепкий состав, у него очень качественные футболисты, и я совершенно не хочу преуменьшать их навыки. Они прекрасно сыгранны, хорошо взаимодействуют на поле, иначе бы они не занимали второе место. В России вообще нет откровенно слабых команд, это сложная лига.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. «Спартак», идущий на втором месте, отстает на 6 очков.