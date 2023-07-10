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Сегодня, 10:29

Барриос — о Венделе: «Надеемся, что с ним все будет хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

— Что происходит с Венделом?

— Не знаю, какая у него ситуация. Мы игроки, нам нужно концентрироваться на работе. Надеемся, что с ним все будет хорошо.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за команду. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил игроку искать новый клуб. Сообщалось, что одним из претендентов на хавбека является «Коринтианс».

Вильмар Барриос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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