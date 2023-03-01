Вильмар Барриос: «Сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

— Вильмар, скоро возобновляется чемпионат России. У тебя есть уверенность, что «Зенит» выиграет титул? Есть ли у вас конкуренты?

— Разумеется, конкуренты есть. Я вижу, что все наши соперники усиливаются и настраиваются на рестарт чемпионата так же, как и мы. Никто не хочет подпускать «Зенит» к очередному титулу. Чувствую, что сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените» — получить вторую звезду на эмблему. Важно быть на сто процентов готовыми не только физически, но и ментально, воспринимать каждый матч как финал. Только в этом случае мы доберемся до золота.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. «Спартак», идущий на втором месте, отстает на 6 очков.