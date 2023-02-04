Барриос: «Важно, чтобы «Зенит» в хорошем ритме подошел к возобновлению сезона»

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от первых дней второго учебно-тренировочного сбора команды, который проходит в Дубае (ОАЭ).
— После нескольких выходных, которые всегда есть между сборами, довольно непросто втягиваться, — цитирует пресс-служба клуба Барриоса. — Поэтому первые дни второго сбора всегда чуть более трудные. Но ничего — набираем ритм, обороты. Понятно, что все это очень важно и нужно, чтобы в максимально хорошей форме подойти к возобновлению сезона.
— Если не секрет, как провели три выходных? Хватило ли этого времени для восстановления?
— Времени как раз хватило, чтобы повидаться с семьей, насладиться солнечной погодой в Дубае, немного перевести дух. Теперь все хорошо — повторюсь, нам важно в хорошем ритме подойти к возобновлению сезона. Перед нами стоят понятные и конкретные задачи.
— Как оцените свою форму? Насколько готовы к сезону? Или еще рано об этом говорить?
— Не скажу, что уже полностью готовы, поскольку пока не хватает товарищеских матчей, которые помогут набрать игровой ритм. Но они впереди, поэтому где-то через неделю можно будет говорить, что мы входим в соревновательный режим и подойдем полностью готовыми к первым официальным матчам.
После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.
Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.
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