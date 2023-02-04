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Барриос: «Важно, чтобы «Зенит» в хорошем ритме подошел к возобновлению сезона»

Мария Гусева
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от первых дней второго учебно-тренировочного сбора команды, который проходит в Дубае (ОАЭ).

— После нескольких выходных, которые всегда есть между сборами, довольно непросто втягиваться, — цитирует пресс-служба клуба Барриоса. — Поэтому первые дни второго сбора всегда чуть более трудные. Но ничего — набираем ритм, обороты. Понятно, что все это очень важно и нужно, чтобы в максимально хорошей форме подойти к возобновлению сезона.

— Если не секрет, как провели три выходных? Хватило ли этого времени для восстановления?

— Времени как раз хватило, чтобы повидаться с семьей, насладиться солнечной погодой в Дубае, немного перевести дух. Теперь все хорошо — повторюсь, нам важно в хорошем ритме подойти к возобновлению сезона. Перед нами стоят понятные и конкретные задачи.

— Как оцените свою форму? Насколько готовы к сезону? Или еще рано об этом говорить?

— Не скажу, что уже полностью готовы, поскольку пока не хватает товарищеских матчей, которые помогут набрать игровой ритм. Но они впереди, поэтому где-то через неделю можно будет говорить, что мы входим в соревновательный режим и подойдем полностью готовыми к первым официальным матчам.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-04-vilmar-barrios-vazhno-v-khoroshem-ritme-podoyti-k-vozobnovleniyu-sezona.htm

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Вильмар Барриос
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ФК Зенит
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