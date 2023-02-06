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Полузащитник «Зенита» Козлов: «Считаю, я тоже где-то внутри бразилец»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Данила Козлов подвел итоги товарищеского матча против малазийского клуба «Джохор» (3:0).

— Данила, поздравляем с победой и забитым мячом. Какие у вас эмоции и впечатления после матча?

— Спасибо за поздравления. В первую очередь стоит отметить, что гол — заслуга всей команды. Поэтому хочу поблагодарить команду за то, что предоставили мне такой шанс.

— Помимо большого количества голов матч запомнился немалым количеством болевых приемов. Можно сказать, что по накалу страстей сегодня был не товарищеский матч?

— Безусловно, борьбы было много. Главное, все живы и здоровы. Это футбол, контактный вид спорта. Думаю, так и должно быть в любом матче — независимо от того, товарищеский он, международный или в чемпионате страны.

— Вы демонстрируете хорошую результативность по ходу зимних сборов. Можно ли сказать, что полностью освоились в команде и чувствуете себя максимально уверенно?

— Как я и говорил, результативность — это не такой признак моего мастерства. Команда постаралась, я забил, оказался там, где надо. Но в любом случае я чувствую себя уверенно, ребята очень помогают, я за это им очень благодарен. Чувствую себя комфортно и мне все нравится.

— По ощущениям, бразильцы особенно радуются вашим успехам и в целом у вас неплохие взаимодействия. Как вам с ними удается находить общий язык?

— Общаемся на языке футбола. Считаю, я тоже где-то внутри бразилец (смеется). Поэтому мне не так сложно с ними контактировать. А вне поля общаемся на английском и жестами.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-06-danila-kozlov-khochu-poblagodarit-komandu-za-to-chto-predostavili-mne-takoy-shans.htm
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