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Ерохин назвал прошедший сезон в «Зените» самым сложным: «Потеряли много очков там, где не должны были этого делать»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о самом трудном матче в прошедшем сезоне.

«Чемпионская гонка затянулся до последнего тура, развязка была очень непростая. Я думаю, что можно назвать матч с «Ростовом» самым эмоциональным и сложным. Потеряли, наверное, много очков там, где не должны были этого делать. Но очень хорошо, что все так закончилось. Смогли развернуть ситуацию в нашу сторону и победить в чемпионате и в кубке. Последние два года в Кубке так далеко не заходили. В этом сезоне было сложно, было больше матчей, больше нагрузок. Поэтому, наверное, этот сезон дался сложнее, чем предыдущие», — сказал Ерохин «СЭ».

&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

25 мая в домашнем матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и в шестой раз кряду завоевал чемпионский титул.

Помимо золотых медалей чемпионата России, сине-бело-голубые стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Александр Ерохин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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