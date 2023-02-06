Ерохин — о матче с «Уралом»: «Самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в товарищеском матче. В этой встрече футболист отметился забитым голом.

«Я думаю, что сегодня первостепенным было качество игры, — цитирует пресс-служба клуба Ерохина. — Результат играет роль, но в первую очередь — психологическую. Думаю, что в первом тайме сегодня получалось больше, был хороший контроль мяча. Во втором, возможно из-за жары, скорости снизились, поэтому мы не увидели забитых мячей в ворота соперника. По ощущениям все нормально: физически все выдержали, почти все сыграли полный матч. Движение было неплохое, мы набираем форму, думаю, к концу сборов, к первым официальным матчам, мы будем готовы на сто процентов. Естественно, нам хотелось выиграть, но мы не смогли дожать соперника. Хотя моменты были, мы могли забить еще. Тем не менее я думаю, что самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты. Голы придут».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Сегодня, 6 февраля, сине-бело-голубые проведут еще одну товарищескую встречу против малайзийского «Джохора». Начало — 16.00 (мск).