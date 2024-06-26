Мантуан: «Тальерес» — очень сильный клуб, жду матча с нетерпением!"

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от предсезонного турнира Летний кубок, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Матч против аргентинского «Тальереса»? Жду с нетерпением! Прекрасно представляю себе эту команду, смотрел ее матчи в Кубке Либертадорес, очень сильный клуб. Будет сложная игра, с соперниками из Аргентины всегда непросто. Я уже встречался на поле с аргентинцами, а вот для тех, кто еще нет, это будет очень интересный и запоминающийся опыт», — приводит слова Мантуана сайт «Зенита».

«Зенит» в Летнем кубке сыграет с «Сочи» (2 июля), аргентинским «Тальересом» (5 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (8 июля). Турнир пройдет в Санкт-Петербурге.