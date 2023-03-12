Мантуан о двух пропущенных мячах от «Химок»: «Это была потеря концентрации с нашей стороны»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Бразилец забил победный гол на 90+2-й минуте.

«Это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды — мы делаем общее дело, любой гол — результат взаимодействия многих игроков. Я здесь именно для этого — для того, чтобы помогать команде. Счастлив, что мне это удается, хочется делать это как можно чаще.

Почему пропустили два гола за десять минут? Абсолютно уверен в том, что это была потеря концентрации с нашей стороны. Мы знаем, что чемпионат России — сложный турнир, и здесь нужно быть в полной боеготовности и концентрации на протяжении всех 90 минут. Сегодня мы едва упустили эти нити игры из рук и сразу же получили два гола. Это урок для нас. Я счастлив, что мы завершили матч победой, но нужно обращать на такие вещи внимание и не позволять себе подобных послаблений», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.