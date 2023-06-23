Мантуан: «Благодаря всем вам Петербург стал моим домом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал полноценный переход в питерский клуб. 22-летний бразилец подписал контракт по схеме «4+1».

«Я чувствую себя очень счастливым: это было моим очень сильным желанием — чтобы меня подписали, чтобы я остался здесь на полных правах. Я очень благодарен за то, что в меня поверила вся команда, весь тренерский штаб. Не могу описать весь спектр своих эмоций, но среди них точно преобладает счастье!

Санкт-Петербург стал моим домом, и когда я сейчас уезжал в отпуск в Бразилию, я вспоминал о Петербурге и грустил — скучал по городу. Благодаря всем вам Петербург стал моим домом», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Летом 2022 года бразилец на правах аренды перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Мантуан провел 29 матчей, записав на свой счет 6 голов и 4 голевые передачи.