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Сегодня, 21:25

Густаво Мантуан: «Чувствую себя прекрасно, готов к следующей игре»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 29-го тура РПЛ с «Сочи» и настрое на оставшиеся матчи.

«Я думаю, что это был просто очень сложный матч против команды, которая здорово играет на своем поле. Мы не очень хорошо начали игру, пропустили очень быстрый гол, из-за чего многие вещи осложнились для нас. При этом, на мой взгляд, мы провели прекрасное начало второго тайма — так нужно начинать все игры и каждый тайм. В итоге мы смогли сравнять счет. Не скажу, что это ужасный результат, но, конечно, это не тот счет, на который мы рассчитывали, когда ехали сюда. Сейчас я чувствую себя прекрасно и понимаю, что готов к следующей игре», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

«Сочи» в 29 турах чемпионата России набрал 38 очков и расположился на 10-й строчке. «Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, имеет в активе 67 баллов.

Источник: ФК Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Густаво Мантуан
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