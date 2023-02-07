Клаудиньо — о сборе в Дубае: «Нужно обретать игровой ритм, поэтому в ОАЭ больше матчей»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о тренировочных сборах команды в Дубае.

6 февраля сине-бело-голубые в товарищеском матче обыграли команду из Малайзии «Джохор» (3:0).

— Чувствую себя прекрасно. Это был хороший тест для всей нашей команды, чтобы показать, насколько хорошо мы готовы функционально. Мне показалось, что не только я, но и вся команда продемонстрировала, что и тактически, и в плане физической подготовки мы находимся на хорошем уровне. Здорово поиграли, двигаемся дальше.

— Такие сборы с большим количеством матчей нравятся больше, чем были в Катаре?

— Мы полностью доверяем тому, как тренерский штаб планирует сборы. Совершенно очевидно, что такой интенсивный тренировочный процесс, как в Катаре, был необходим после продолжительных каникул. Нам нужно было войти в форму, набрать нужные кондиции. Здесь уже нужно обретать игровой ритм, поэтому в Дубае больше матчей. Это все часть плана подготовки. Мы одинаково хорошо относимся к каждому компоненту, — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 9 февраля против армянского клуба «Урарту».