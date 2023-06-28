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Сегодня, 11:05

Клаудиньо попал в сферу интересов «Марселя»

Руслан Минаев
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенит» Клаудиньо заинтересовал «Марсель», сообщает Foot221.

По данным источника, президент «провансальцев» Пабло Лонгория хочет обновить атаку тремя подписаниями. Помимо бразильца, клуб интересуется форвардом «Порту» мехди Тареми и вингером «Лилля» Жонатаном Бамба.

Отмечается, что сначала французский клуб проведет переговоры с окружением игрока.

27 июня сообщалось об интересе «Марселя» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

В прошлом сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с питерцами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: foot221
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Марсель
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