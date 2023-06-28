Клаудиньо попал в сферу интересов «Марселя»

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо заинтересовал «Марсель», сообщает Foot221.

По данным источника, президент «провансальцев» Пабло Лонгория хочет обновить атаку тремя подписаниями. Помимо бразильца, клуб интересуется форвардом «Порту» мехди Тареми и вингером «Лилля» Жонатаном Бамба.

Отмечается, что сначала французский клуб проведет переговоры с окружением игрока.

27 июня сообщалось об интересе «Марселя» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

В прошлом сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с питерцами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.